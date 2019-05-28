“الأعلى للإعلام” يمنع بث برنامج شيخ الحارة بأي وسيلة إعلامية أو إلكترونية

كشف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن انه تقرر منع بث برنامج شيخ الحارة عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، كما تم إنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بذلك القرار.

حيث صرح المجلس الأعلى للإعلام إنه بعد الإطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 والخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكذلك قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام رقم 16 لسنة 2019 بشأن إصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 33 لسنة 2019.

حيث أوصي المجلس بجلسته المنعقدة في يوم 27 مايو 2019 على منع بث برنامج شيخ الحارة،وذلك عقب مطالعة حلقة 25 مايو 2019 وما تضمنته من ألفاظ وعبارات مسيئة وخروجه عن القيم والأخلاق والخوض في الأعراض.

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