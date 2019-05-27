تامر مرسي يتعاقد مع محمد رمضان على مسلسل لرمضان 2020

تعاقد المنتج تامر مرسي مع الفنان محمد رمضان على بطولة مسلسل جديد لموسم رمضان القادم 2020، ومن المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيله في الفترة القادمة، وحرص الثنائي على التقاط بعض الصور التذكارية سويا بعد التعاقد.

ويشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “زلزال” وهو من إنتاج تامر مرسي أيضاً، وحقق محمد رمضان من خلاله ردود أفعال إيجابية حتى تلك اللحظة ونسب مشاهدات عالية جدا من خلال شاشة “dmc” ومعظم المشاهد التي ينشرها محمد رمضان على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

ومسلسل “زلزال” من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، أحمد صيام، محمد الدقاق، نسرين أمين، هنادي مهنى، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

Advertisements