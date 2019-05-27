محافظ القاهرة يعتمد الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82%

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة أخر العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 82%، حيث تقدم لأداء للامتحانات خلال هذا العام نحو “153126” طالبا وطالبة نحج من بينهم “149932”.

وقد هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثني المحافظ على نجاحهم، لافتاً إلى أن الطلبة المتفوقين يعتبروا وجهة مشرفة جدا للمجتمع ونموذج يحتذى به.

وأيضا اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية والتي بلغت نسبة النجاح فيها 97.8%، وبالنسبة للإعدادية المهنية فسجلت نسبة النجاح فيها 75%، وأيضاً وصلت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6%، وبلغت نسبة النجاح للمتفوقين نحو 72.% حيث نجح 26 طالبا.

وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المركز الأولى، حيث وصلت نسبة النجاح فيها 98.26% يأتي بعدها إدارة غرب القاهرة التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح 96.17% ، يليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح 96.10%، وأيضا حصل 99 طالب وطالبة على الدرجة النهائية.