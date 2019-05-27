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ِمحمد رمضان يتعاقد مع تامر مرسي على مسلسل في رمضان 2020

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تعاقد الفنان محمد رمضان مؤخرًا مع المنتج تامر مرسي صاحب شركة سينرجي للإنتاج التليفزيوني، على بطولة مسلسل جديد، من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه مسلسل “زلزال” هذا العام.

مسلسل “زلزال” من بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، هنادي مهنا، منى عبد الغني، حنان سليمان، أحمد صيام، حسام داغر، وغيرهم.

يذكر أن محمد رمضان شارك في بطولة عدد من المسلسلات الرمضانية، منها “الأسطورة”، “نسر الصعيد”، “ابن حلال”، وغيرها من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية.

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