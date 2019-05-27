ملخص الحلقه 20 من مسلسل ابن الاصول

بدأت الحلقة 20 من مسلسل “ابن اصول” بالعديد من الأحداث والتطورات بالنسبة لأبطاله، حيث شهدت الحلقة اشتداد الصراع بين هشام من جانب وإخوانه، وفي جانب آخر بعدما دخل محمد نجاتي في هذه الصراعات واستغله أخوه الأكبر الذي يلعب دوره حمزة العيلى ليأخذ صورة لبطاقة هشام عن طريقه ثم يقوم بوضع خطه للسيطرة على أمواله خلال الحلقات القادمة.

وهو الأمر الذي لم يلتفت إليه هشام حتي الآن، وذلك لانشغاله بمشاكله مع أمه بعدما عرف بزواجها من رشدي، كما وقفت زوجات هشام مع صولا في محنتها معه حيث نصحوه بمسامحتها عن زواجها السرى.

مسلسل “ابن أصول” بطولة حمادة هلال، رانيا منصور، وايتن عامر، وسوزان نجم الدين، احمد حلاوة، ومن تأليف أحمد أبو زيد، ومن إنتاج شركة سينرجى ، وإخراج محمد بكير.