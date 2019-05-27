ملخص الحلقة العشرين من مسلسل الواد السيد الشحات

تواجدت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى فى الحلقة الـ 20 من مسلسل “الواد سيد الشحات” الذي يذاع بشكل حصري على شاشة DMC.

وبدأت الحلقة الـ 20 من المسلسل باقتحام “سيد الشحات” و”فخر الشحات” لمنزل هيفاء وهبي بغرض سرقة مذكراتها اليومية، حيث تنكر فخر في ملابس عامل من عمال إبادة الحشرات، وقام بجذب انتباه هيفاء بينما دخل سيد غرفتها وسرق المذكرات.

مسلسل “الواد سيد الشحات” تأليف مصطفى صقر وكريم يوسف ومحمد عز وإبراهيم خطاب، ومن إنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج أحمد الجندي، ويضم كل من أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك في بطولته محمد محمود، محمد عبد الرحمن “توتا”، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.