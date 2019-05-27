ِتعرف على تفاصيل الخلاف بين بسمة وهبة و “القاهرة والناس”

نشب خلاف كبير مؤخرًا بين الإعلامية بسمة وهبة وإدارة قناة “القاهرة والناس” لمالكها طارق نور، حيث قامت وهبة بتقديم الاستقالة فور رجوعها من أداء العمرة، وذلك بسبب إصرار القناة على إذاعة حلقة ياسمين الخطيب.

حيث كانت “وهبة” رفضت من قبل إذاعة حلقة الكاتبة الصحفية ياسمين الخطيب من برنامجها “شيخ الحارة”، وذلك لأنها ذكرت العديد من أسماء الشخصيات العامة.

وتفاجأت الإعلامية بسمة وهبة أن القناة أذاعت الحلقة، مما أثار غضبها ودفعها إلى تقديم الاستقالة، مما أدى إلى منع القناة إذاعة الإعادة، واستبدالها بحلقة معادة لجورج قرداحي، ولاتزال إدارة القناة في محاولة لإقناع وهبة للاستمرار في تقديم برنامج “شيخ الحارة”.