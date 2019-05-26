نقيب الممثلين يكشف عن الحالة للفنانة رجاء الجداوي

صرح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنانة القديرة رجاء الجداوي جيدة جداً، حيث أنها تعرضت لبعض الإجهاد وتتواجد الأن في مستشفى الصفا في المهندسين.

وأضاف أشرف زكي، أنه يطمئن جمهور الفنانة الكبيرة على حالتها الصحية، ومن المحتمل أن تغادر المستشفى في غضون الساعات القليلة القادمة.

وقد تعرضت الفنانة رجاء الجداوي لأزمة صحية خفيفة، نقلت على أثرها إلى مستشفى الصفا لإجراء عدد من الفحوصات للاطمئنان على صحته.

ويذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي شاركت في أغنية “طبعا” الذي شارك فيها مجموعة متميزة من الفنانين ومن ضمنهم محمد حماقي، ليلى علوي، انجي المقدم، حلا شيحة، أسر ياسين، يسرا، عمرو يوسف، وفرقة وسط البلد.