مجدي شطة يثير أزمة في شاطئ النخيل بالإسكندرية

كشف المطرب الشعبي مجدي شطة، عن رغبته في تنظيم حفل غنائي في عيد الفطر على شاطئ النخيل غرب الإسكندرية، وتكون بصحبة المطرب المغني للمهرجانات مثله خالد مايكل، وهو أحد الأصدقاء القدامى للمؤدي الفني حمو بيكا الذي اشتهر بغناء ألوان المهرجانات.

وبعد إعلانهم الفيديو الخاص بقيام الحفل على شاطئ النخيل، ثار غضب أهالي وقاطني مناطق شاطئ النخيل، وبالأخص سكان القرية ومالكي الوحدات السكنية، الذين اعتزموا منع أقامة تلك الحفلة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع حدوث الحفل.

من جانب اخر صرح اللواء محمد إبراهيم، مدير مدينة ٦ أكتوبر، التي تقوم بالأشراف على إدارة شاطئ النخيل، بأنه لم يتم إخطار الإدارة بإقامة حفلات على الشاطئ أو تقديم طلب تصريح لتلك الحفلة.