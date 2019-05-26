سفر بسمة وهبة لأداء فريضة العمرة بعد تقديم استقالتها ووقف برنامج شيخ الحارة

قامت الإعلامية بسمة وهبة، بنشر فيديو من خلال صفحتها الشخصية انستجرام، تظهر فيه وهي تؤدي فريضة العمرة في الأراضي المقدسة، ويعتبر تلك الظهور أول ظهور لها بعد أن قامت بعرض حلقتها امس مع الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب، وقرار إدارة القناة بوقف عرض البرنامج على شاشة القاهرة والناس.

فيذكر بأنه قد نشب خلاف بينها وبين إدارة قناة “القاهرة والناس”، والذي أدى إلى تقديم الإعلامية استقالتها من برنامج شيخ الحارة، وبدأت الأزمة بعد أن عرضت حلقة امس من شيخ الحارة والتي استضافت فيها بسمة وهبة الكاتبة ياسمين الخطيب.

كما قد أعلنت القناة رفضها لإذاعة الحلقة بسبب ما ذكرته ياسمين الخطيب من أسماء للكثير من الشخصيات العامة، وإعلان تفاصيل ما حدث بينهم، لتفاجأ بسمة بإذاعة الحلقة، وقد قامت القناة بمنع إذاعة إعادة الحلقة ورفع الفيديوهات من موقع اليوتيوب، واضطرت القناة لعدم إعادة الحلقة ونشر حلقة آلإعلامي جورج قرداحي.