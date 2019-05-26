القضاء الإداري يرفض دعوى وقف برنامج “رامز في الشلال”

قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بأنه يتم رفض دعوى مقامة من جانب رئيس نادي الزمالك بطلب منه وقف عرض برنامج رامز في الشلال، وقد الزمت المحكمة رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور بالمصروفات.

كما قد صرحت المحكمة في حيثيات حكمها برفض الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور، انتفاء القرار الإداري بناء على ما قدمه مكتب عبد الشهيد للمحاماة محامى mbc من أن قناة mbc هي شركة ومؤسسة طبقا لقوانين المنطقة الحرة الإعلامية بدولة الإمارات، وتبث برامجها من الخارج عن طريق شراء ترددات من شركة النايل سات التي تحقق ملايين الدولارات من بيع تلك الترددات.

كما قد قبلت المحكمة الدفع بعدم خضوع سلسلة قنوات mbc لقوانين الهيئة الوطنية للإعلام داخل جمهورية مصر العربية.