“على موقع النور” الحلقة 149 من مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة – نهاية سيرما

مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس الذي أصبح أكثر شهرة من سلسلة أجزائه السابقة، يجسد المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن بتركيا، بجانب الإنتاج الضخم الذي لحظناه بالعروض منذ الموسم الأول، ولا نستطيع أن لا نذكر الإخراج المتميز الذي أثني عليه الآلاف من متابعي قيامة أرطغرل من التناسق بالموسيقي والأجواء المحيطة بالمشاهد.

149 ارطغرل موقع النور

ومن هنا نتابع معاً الحلقة مائة وثلاثون أرطغرل والتي كان من المقرر عرضها بالأسبوع الماضي على قناة تي أر تي مترجمة للغة العربية وهناك قنوات أخري تعرض الحلقات باللغة الأصلية دون ترجمة بالإضافة إلى موقع النور تي في الذي يعمل على ترجمة حلقات أرطغرل كما يقوم بتقديمها مدبلجة لمن يرغب.

الحلقة 149 ارطغرل موقع النور

يظل البحث مستمر ابتدأ من صباح يوم الأربعاء وهو يوم عرض مسلسل قيامة ارطغرل حتي يحين وقت المساء ويزداد البحث كطفرة بحثية لمشاهدة الحلقة 149 عبر المواقع الإلكترونية وذلك يقع على من لم يتمكن من ضبط القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس كقناة تي أر تي الأولي وقناة دعوة وقناة وطن وأخير اليرموك وحنبعل الفضائية، وإليكم رابط موقع النور الدخول المباشر للموقع الإلكتروني، مع تمنياتنا لمحبي مسلسل قيام أرطغرل مشاهدة طيبة للحلقة، كما سنوفيكم بالترددات للقنوات المالكة ببث الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل بالتحديث.

تردد قناة حنبعل الفضائية 2019 لمشاهد مسلسل قيامة أرطغرل

التردد (12054) معدل الترميز (27500 – V ) التصحيح 5/6 القمر/نايلسات

تردد قناة الفجر الفضائية على النايلسات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس