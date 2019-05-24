الفنان ماجد المصري يتعرض للهجوم بعد سخريته من الأفارقة

واجهة الفنان ماجد المصري هجوم شديد بعد أن ظهر في برنامج شيخ الحارة، الذي يتم أذاعته عبر قناة القاهرة والناس، وذلك بسبب ما قام به من سخريته من الأفارقة، بعد أن حكى مقلب تعرض له من احد أصدقاءه بعد أن ارسل 3 بنات أفارقة له لكي يتعرفن عليه وكانت وجوهن مخفية، ثم طردهن بعد رؤية وجوهن.

وبعد عرض تلك الحلقة تعرض الفنان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى الكثير من الانتقاد، واعتبروا بأن ذلك الأمر فيه عنصرية، وتحدثت صفحات الصومال عن ذلك الأمر وأعلنت بأنها تحترم الشعب المصري ولكنها حزينة على سخرية الفنان ماجد المصري، وتصريحاته بالتقليل من الإنسان الأفريقي وذلك ليس من المعتاد من تصريحات من الشعب المصري.