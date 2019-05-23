ملخص الحلقه 17 لمسلسل حكايتي

أحداث مثيرة في الحلقة الـ17 من مسلسل “حكايتى”، حيث قال “سليمان” لشقيقه “سعد” بوجود “صقر البارون” فى مدينة الإسكندرية وقرر الثنائي إنهاء كل أعمالهم هناك.

وبداءت “داليدا” في تصميم الفستان وتنفيذه، والذي ستلبسه الفنانة “مايا جوهر”، وتنجح “داليدا” في تصميم أول فستان لها، وذاع صيتها وانهالت عليها الزبائن من داخل مصر وخارجها، فيما اتهمتها “فريدة عسل” بسرقة التصاميم من المجلات الأجنبية.

وقام “سليمان” بطرد مدير الحسابات لمعى ومعه متولى مدير الشئون القانونية، بعد أن اتفقا مع “سعد” على تزوير أوراق المصنع، عقب شكه فيهما عندما اقترحوا عليه إدخال شريك في المصنع بعد ما اعلموه أن المصنع به خسائر كثيرة، وطالبوا بتصفية المصنع.

ولعبت الصدفة دورها وجمعت بين “داليدا” و”على” داخل فيلا “صقر البارون” بعد أن أحضرت الطعام الذي أعدته بنفسها لـ”صقر البارون”، وقد طلب منها الزواج بحفيده، لكنها قالت له أنها لا تفكر في الزواج، وأنها تكرث كل وقتها لعملها، وهى لا تعرف أن حفيده هو “على” الذي أحبته.