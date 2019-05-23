تعرف على تفاصيل ظهور سوسن بدر في مسلسل “هوجان”

الحلقة العشرين من مسلسل “هوجان” للفنان محمد عادل إمام تظهر بها العديد من المفاجئات، أبرزها ظهور الفنانة سوسن بدر، كضيفة شرف، والتي تطل على الجمهور بشكلٍ جديد.

سوسن سوف تظهر في دور “عرافة” من إحدى المناطق الريفية، في شكلٍ أقرب إلى السيدة الواعظة، وتلتقي بـ”هوجان”، وتُعطيه مجموعة من الحكم، التي سيكون لها دورا في الحلقات المُقبلة، وسوف يكون لظهور تلك العرافة دور كبير في تحوّل حياة محمد عادل إمام.

وتبدأ أحداث مسلسل “هوجان” حول تورط الشاب هوجان ذو القدرات الغير طبيعية في قتل رمضان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي ونوجة وحورس، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان الذي يجعله حارسه الشخصي ، في حين تواصل وردة بحثها عن هوجان والتقرب منه لكي يتزوجها.