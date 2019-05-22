شريف نجم يعلن بان حالة والده الصحية ليست مستقرة

اعلن الفنان شريف نجم، ابن الفنان الكبير محمد نجم، بأن حالة والده الفنان لم تستقر بعد حتى اليوم، وانه ما زال يخضع للعلاج وأن كل ما انتشر وتداول ما بين المواقع الإخبارية الإلكترونية غير صحيح وان والده ما زال داخل المستشفى يتلقى العلاج.

حيث قال شريف نجم، بأن والده لم يخرج من المستشفى حتى الآن، وان الأطباء اجمعوا بأن حالته الصحية خطيرة، وما زال تحت الملاحظة، وطالب جماهير والده أن يستمروا في الدعاء له في هذا الشهر الكريم.

كما قد كان الفنان الكبير محمد نجم قد تعرض لجلطة في المخ منذ يومين، وقد تم نقله على اثرها إلى احدى المستشفيات في الدقي، وأن حالته الصحية لم تتحسن، ويخضع الآن للعلاج في الوقت الحالي.