دخول الفنان محمد نجم في غيبوبة بعد تدهور حالته الصحية

تدهورت الحالة الصحية للفنان الكوميدي الكبير محمد نجم، بعد دخوله العناية المركزة نتيجة جلطة دماغية، حيث دخل الفنان في غيبوبة، حسب ما أكده أحد أقاربه، مؤكدا أن حالته حرجة.

وزارت أمس الثلاثاء اللجنة الصحية لنقابة الممثلين محمد نجم والتي ضمت الفنانة نهال عنبر ومنير مكرم.

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ويذكر أن الفنان الكبير محمد نجم اكتسب شهرته عن طريق الأعمال المسرحية الكوميدية التي قدمها مثل مسرحيات “عش المجانين”، “أعقل يا مجنون”، “أولاد دراكولا”، “البلدوزر”.

ومن جانبه صرح الدكتور أشرف زكي نقيب، أن الحالة الصحية لنجم الكوميديا محمد نجم مستقرة حاليا بها أي جديد.

وكان الفنان طلعت زكريا قد طلب من جمهوره الدعاء بالشفاء للفنان الكبير محمد نجم، دون أن يوضح أي شيء عن مرضه.