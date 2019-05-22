أغنية جديدة لدنيا سمير غانم في مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة

أدت الفنانة دنيا سمير غانم، في الحلقة 15 من مسلسل بدل الحدوتة 3 أغنية جديدة خلال حلقات الحدوتة الثانية من المسلسل، فقد قدمت أغنية في أطار درامي يتوافق مع قصة الحدوتة الثانية من المسلسل، وتقدم فيه شخصية لهفة الحلواني، وكانت الأغنية تحمل اسم أزاي تخلي البنت تحبك، وتكشف كلمات الأغنية عن طريقة أعجاب البنت بالشاب، وقد شاركها في استعراض الأغنية الفنان احمد رزق، والفنان عمرو وهبة.

كما قد كانت الفنانة دنيا سمير غانم قد قدمت خلال الحدوتة الأولى قصة متغيرة عن الحدوتة الثانية من مسلسل بدل الحدوتة 3، كما قد قدمت عدة أغنيات واستعراضات، والمسلسل يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم شيماء سيف ومحمد سلام وسمير غانم وأحمد رزق وبيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.