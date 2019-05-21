مسلسل قمر هادي الاكثر مشاهدة في رمضان

النجم هانى سلامة، استطاع أن يحقق المعادلة الصعبة في دراما رمضان، وذلك بعدما تمكن مسلسله “قمر هادى” أن يحتل المراتب الأولى ضمن السباق الرمضاني، منذ بدأ عرض الحلقة الأولى وحصل على تعليقات كثيره من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لما تدور الأحداث حول كثير من التشويق والإثارة من المخرج رؤوف عبد العزيز، كما أن العمل حصد على إشادات النقاد والصحافة والإعلام.

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كما أن المسلسل يحتل تريند جوجل في اليوم 14 من السباق الرمضاني، وقد حصل علي مركز متقدم بين الكثير من الأعمال بحثًا علي موقع اليوتيوب.

“قمر هادى” من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف إسلام حافظ ومن إنتاج سينرجى، بطولة هاني سلامة، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، وداليا مصطفى، ومريم حسن، وهادي الجيار، ونورهان، وحمزة العيلي، وهاجر عفيفي، وآية سماح، وكريم سرور، وهايدي رفعت، وآخرين.