ِناهد السباعي تكشف السبب الحقيقي وراء إلغاء زواجها

حلت الفنانة ناهد السباعي ضيفة على برنامج “شيخ الحارة”، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، مع الإعلامية بسمة وهبة، أمس الاثنين الموافق 20 من مايو الجاري.

حيث كشفت “السباعي” خلال الحلقة السبب الحقيقي وراء إلغائها لحفل زفافها قبل موعده بيوم واحد فقط، حيث صرحت أن السبب وراء ذلك هو أن خطيبها تشاجر في الشارع مع شخص وتلفظ بألفاظ بذيئة، وأن هذا الموقف كان أمام والدتها، وهو ما دفعها لفسح الخطوبة.

حيث أكدت ناهد السباعي أن الخطوبة استمرت لمدة 6 شهور، وكانت تعرف خطيبها منذ 5 سنوات، وكان موقف التشاجر والألفاظ السيئة يتكرر كثيرًا، إلا أن هذه المرة كان أمام والدتها، وأنها اعتبرت ذلك التصرف عدم احترام لها، متابعة: “والدتي خط أحمر”.