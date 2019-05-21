ِشيرين رضا ضحية رامز جلال في “رامز في الشلال”

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على برنامج “رامز في الشلال”، مع الفنان رامز جلال، المذاع يوميًا في رمضان على قناة “إم بي سي مصر”، حيث أصيبت بحالة من الرعب والفزع بعد فتح الكوبري والوقوع في الشلال.

كما أصيبت بالضيق والتوتر الشديد بعد جلوس رامز جلال بجانبها في الزورق المطاطي، بسبب أفعاله المثيرة للتوتر والعصبية، مما جعلها تدخل في نوبة من الصراخ والبكاء الشديد، خاصة بعد إنقاذها ودخولها الغابة لتهاجمها الغوريللا.

يذكر أن برنامج “رامز في الشلال” هو استكمالاً لسلسلة برامج المقالب التي اعتاد رامز جلال على تقديمها في رمضان منذ عدة سنوات، منها “رامز واكل الجو”، “رامز قلب الأسد”، “رامز قرش البحر”، “رامز ثعلب الصحراء”، “رامز بيلعب بالنار”، “رامز عنخ آمون”، “رامز تحت الأرض”، وغيرها.