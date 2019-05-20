نهال عنبر: سهير البابلي غادرت المستشفى وتتمتع بصحة جيدة

قالت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية، بأن الفنانة الكبيرة سهير البابلي تتمتع بصحة جيدة وتحسنت بشكل قوي وغادرت المستشفى وذهبت لمنزلها وسط أسرتها.

كما أضافت نهال عنبر، بأن حالة الفنانة سهير البابلي الصحية تحسنت بشكل كبير بعد أن أصيبت بوعكة صحية خفيفة، وغادرت المستشفى وذهب لمنزلها، وهذا الكلام على مسئوليتي وعلى مسئولية نقابة المهن التمثيلية.

وقد نشر المخرج عمر زهران أمس بعض الصور للفنانة سهير البابلي من داخل أحد المستشفيات، وهذا عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، وعلق على الصور “كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح.. وأيقونة الفن الرائعة دوما.. سهير البابلي” وهذا في رسالة طمأنة لجمهور البابلي التي بدت بصحة جيدة بالرغم من وجودها بالمستشفي.