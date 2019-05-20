بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 148 | قائمة بأحدث قنوات مشاهدة ارطغرل 148 القسم الثاني

بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 148 كاملة ، يبحث عنهما الجميع بعد أن يتك إذاعة الحلقة على قناة trt التركية بصور مجانية حيث أن مسلسل ارطغرل هو أول مسلسل درامي تركي يحكى أجزاء هامة من التاريخ الإسلامي منذ بداية نشأة الدولة العثمانية التى كانت مسيطرة على الحكم في البلاد الإسلامية لمدة قرون، كل ذلك جعل مسلسل قيامة أرطغرل يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة من الوطن العربي خاصة وعلى مستوى دول العالم بشكل عام، وتعرض الحلقة 148 قيامة أرطغرل مترجمة النور يوم الأربعاء وهى الحلقة الفاصلة ويتوقع المشاهدين فيها كشف تفاصيل جديدة عن دراغوس الكاهن بالكنيسة وتغير مجرى أحداثه وأدوار الأبطال وتحركات أرطغرل القادم، ولذا نقدم لكم متابعينا قنوات بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 148 كاملة.

ينتظر الجمهور أحداث الحلقة 148 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة تي آر تي التركية، ويمكنكم متابعة الحلقة عبر البث المباشر للحلقة عبر الموقع الرسمي لقناة النور، وبعدها سوف يتم إذاعتها علي موقع قناة النور.

بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 148 كاملة

تردد القنوات الناقلة مسلسل قيامة ارطغرل نعرضها تلبية لاحتياجات متابعين موقع النور ويمكنكم متابعة حلقة أرطغرل 148 من خلال الترددات التالية:

القناة التركية “تي آر تي”

قناة اليرموك

قناة دعوة

قناة الشرق

قناة وطن

ترددات الحلقة 148 قيامة أرطغرل مباشر النور

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن Advertisements 11012 27500 أفقي

تردد TRT 1 التركية على قمر يوتال سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز 11928 3000 V

تردد قناة التركية TRT1 الأولى

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الاستقطاب تركسات 8400 5/6 11042 Turksat 42°E عمودي إيتويلسات 3000 5/6 10928 Eutelsat 7°E عمودي

تردد قناة اليرموك الأردنية لنقل قيامة ارطغرل 148

التردد القمر الصناعي معدل الترميز معدل الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ 11678 نايل سات 27500 رأسي 3/4

تردد قناة دعوة الدينية على النايل سات

القناة تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة دعوة 10727 27500 3/4 أفقي

تردد قناة القدس على جميع الأقمار الصناعية

القمر التردد معامل التصحيح معدل الترميز الاتجاه النايل سات 11316 3\4 27500 عمودي

تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل ارطغرل

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح 11678 أفقي 27500 3/4

أبطال مسلسل أرطغرل

الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان يؤدي بدور “أرطغرل”

الممثل نكيز جوشكون يقوم بدور “تورغوت آلب”

الممثل نور الدين سونماز يقوم بدور “بامسي باي ريك”

الممثل جلال آل يقوم بدور “عبد الرحمن”

من المقرر أن تذاع الحلقة 148 من المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، يوم الأربعاء على قناة تي ار تي التركية، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، ويوم الخميس علي قناتي دعوة واليرموك، على أن تتاح على موقع النور فور إذعتها.

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.