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نقابة المهن الموسيقية ترد على شكاوى مقدمة ضد محمد رمضان

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أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيان حول الشكوى المقدمة من قبل أحدى شركات الإنتاج الفني ضد الفنان محمد رمضان غلى نقابة المهن الموسيقية على سند من القول وفقاً لماء جاء في الشكوى أنه خالف بنود العقد المتفق بينهما من أنه تعاقد مع شركة أخرى وادي لها أعملاً من حق الشركة الشاكية وأقلام حفلاً غنائيا بالمخالفة لنصوص العقد، وطالبت الشركة الشاكية من النقابة وقف أي تصاريح غنائية أو حفلات مقبلة.

وقد صرح الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بعد رأس الشئون القانونية أن النقابة لا ينعقد لها اختصاص ببحث الشكوى لأن محمد رمضان ليس عضوا بالنقابة وإنما ينعقد الاختصاص لنقابته التي ينتمى له وهي نقابة المهن التمثيلية، وبعد بحث ما جاء بالشكوى تصدر توصيات بسبب هذا التحقيق إلى نقابة المهن الموسيقية إذا ما أتأرت ثمة مخالفات ولنقابة المهن الموسيقية اتخاذ ما تراه ملائم في ظل تلك التوصيات.

 

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