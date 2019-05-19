فشل زواج شقيقة إلهام شاهين من عمرو دياب

أعلنت الفنانة الهام شاهين، خلال برنامج شيخ الحارة اليوم، بأن السبب وراء فشل مشروع زواج شقيقتها إيناس من الفنان الكبير عمرو دياب منذ بداية خطبتهما في أول مشواره الفني، وأنها كان لها دور كبير في فشل تلك الزيجة، وأنها من قامت بوجود الحجج والمسببات حتى فشلت الزيجة وأضافت بان كل شيء قسمة ونصيب.

كما أشارت خلال برنامج شيخ الحارة على قناة القاهرة والناس، بأنه تمت خطبة أختها من المطرب عمرو دياب، والأمر لم ينتهي بينهما بالزواج، وأنها فشلت إتمام الزواج لأسباب تافهة للغاية.

كما أن عمرة دياب قد اشترك في أول فيلم سينمائي له وهو السجينتان، وهي من رشحته لتلك الدور، وعن رفضها زواج شقيقتها من الهضبة كان بسبب صغر سن شقيقتها في ذلك الوقت لإنها لم تتجاوز 17 عام.