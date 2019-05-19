علاء مرسي يعاتب على احمد السقا عدم اتصاله به رغم مساعدته له في بدايته

قال الفنان علاء مرسي، بأنه قد رافق الكثير من نجوم الفن الكبار منذ دخوله الفن، فأنه قد عاصر الفنان الكبير فريد شوقي، والفنان توفيق الدقن والفنان عبد المنعم إبراهيم، كما قد لاقى الفنانة الكبيرة سعاد حسني، والنجمة سميحة أيوب، وأنه عاصر مختلف الأجيال بدء من عصر العظماء حتى جيل الفنان احمد السقا ومحمد سعد.

فقد أشار خلال لقائه في برنامج القاهرة اليوم الذي تم إذاعته عبر قناة اليوم، بأنه هو الذي قام بتقديم محمد سعد واحمد السقا لمسلسل مين ميحبش فاطمة، وأنه قد خاض تجربة المسلسل منذ بداية فكرته وكانت مع الكاتب الكبير الراحل أنيس منصور، وأنه من قد له الفنانين احمد السقا ومحمد سعد، وأنه يعاتب عليهم بأنه لا يقوموا بالاتصال به أو ترشيحه لعمل.