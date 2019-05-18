مشاهدة أرطغرل 148 على trt1 التركية تي آر تي 1 | عشاق المسلسل الشهير  يشاهدون ارطغرل 148 بدون تقطيع

ارطغرل 148 النور مترجم Diriliş Ertuğrul، حيث يبحث عشاق المسلسل التركي الشهير عن مشاهدة ارطغرل 148 لايف ، يستطيع للجميع من مختلف دول العالم الحصول عليها على موقع النور ALNOOR بعد إذاعتها الحلقة 148 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الجديد على قناة تي ار تي، بعد أن حقق مسلسل قيامة أرطغرل أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي بل تزدادت يوميًا، وينتظرون مشاهدة أرطغرل 148 على trt1 التركية تي آر تي 1 بشغف شديد وحماس لمتابعة آخر الأحداث، حيث تتم أرطغرل 148 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا يوم الأربعاء من كل أسبوع، كما تنقل قنوات اليرموك ودعوة والقدس، ويتيح موقع النور الحلقة لكى تتمكنون من مشاهدة أرطغرل 148 على trt1 التركية مترجم للعربية بجودة عالية وعلى موقع النور عقب عرضها حصرى على القناة التركية.

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل في موسمه الخامس علي العديد من القنوات الفضائية، حيث تذاع حلقة أسبوعية يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا، علي قناة تي آر تي، ويذاع يوم الخميس علي قناتي اليرموك ودعوة. وتصدر مسلسل قيامة ارطغرل أكثر المسلسلات مشاهدة الأسبوع الماضي في تركيا بـ 12,15 مليون مشاهد.

Advertisements

ارطغرل 148 موقع النور مترجم

مشاهدة الحلقة 148 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية، يمكنكم متابعة قيامة ارطغرل الحلقة 148 مترجة للعربية أونلاين عبر موقع النور حصريًا على الإنترنت.

تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد قناة دعوة

التردد: 10727

معدل ترميز 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة وطن

التردد: 11012

معدل ترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

تردد قناة الشرق

التردد: 11137 / 12604 معدل ترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي

مشاهدة أرطغرل 148 على trt1 التركية

مواعيد مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة اليرموك يوم الخميس الساعة 8 مساء

الإعادة يوم الجمعة الساعة 2 ظهرا قناة وطن يوم الخميس -الساعة 11 مساءا قناة الشرق يوميا -2 ظهرا -و12 ظهرا

الإعادة اليوم التالي -الساعة 4 عصرا قناة دعوة يوم الخميس -الساعة 9 مساء

الإعادة يوم الجمعة -1.30 ظهرا

يعتبر مسلسل قيامة ارطغرل المسلسل الاول في تركيا وذلك بعد ان تخطت عدد مشاهداته حوالي الثلاثة مليار مشاهدة خلال عرض الأربع سنوات الماضية كما أن الجزء الخامس من المسلسل يشهد طفرة عالية على موقع البحث الشهير جوجل

يتابع عشاق المسلسل التركي الشهير الآن الحلقة الجديدة 145 على قناة تي آر تي التركية المفتوحة المجانية.