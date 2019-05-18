محمد رمضان يوجه رسالة لعادل إمام في عيد ميلاده الـ79

قام الفنان محمد رمضان، بنشر تهنئة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى الزعيم الفنان الكبير عادل إمام، بعيد ميلاده 79 عام، متواصلين في العمل والإبداع، حيث يحل يوم الجمعة 17 مايو يوم ميلاد الفنان الكبير عادل إمام.

حيث قد نشر محمد رمضان لفنان عادل إمام صورة معلق عليها، قائلا: «عيد ميلاد سعيد وكل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ ورئيس قسم الفن واحد من جمهورك.. محمد رمضان».

والجدير بالذكر بـأن الفنان محمد رمضان يقدم خلال شهر رمضان الحالي مسلسل زلزال، المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، ومن أنتاح شركة سنيرجي، ويشاركه بطولة المسلسل الفنانة حلا شيحة، ماجد المصري، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان.