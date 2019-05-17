يوم الاثنين القادم بدء التحقيق مع محمد رمضان في نقابة الموسيقيين

قامت شركة الريماس للإنتاج الفني بتقديم إنذار إلى الفنان محمد رمضان على يد محضر، بأنه يجب ضرورة الالتزام ببنود العقد الذي تم أبرامة بينهم، وعدم الإخلال عن ذلك العقد، وكانت قد تقدمت الشركة بشكوى إلى نقابة الموسيقيين طالبت من خلاله إيقاف التعامل مع منع حصول محمد رمضان عن تصريح عمل من جانب النقابة من دون الرجوع إلى الشركة، وذلك وفق العقد المبرم بين محمد رمضان والشركة المنتجة.

وقد جرى تحديد جلسة يوم الاثنين القادم، حتى يتم التحقيق مع محمد رمضان في نقابة الموسيقيين، وتقدمت الشركة بطرح مذكرة اخرى للدكتور اشرف زكي، نقيب الممثلين حتى يتم مطالبة وقف تصاريح محمد رمضان، مع التحقيق معه فيما نسب إليه بعد أن اخل ببنود العقد المنصوصة مع شركة ريماس للإنتاج الفني.