نجيب ساويرس يؤيد إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على إحدى المدن أو الشوارع

صرح المهندس نجيب ساويرس عن إعلانه من خلال صفحته الشخصية عبر موقع التغريدات وتبادل التعليقات تويتر، بأنه يؤيد فكرة تسمية شارع أو مدينة باسم الفنان الكبير الزعيم عادل إمام، كما طالب عدد من جماهير الفنان بتأيد مطلب رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس.

فقد أعاد نجيب ساويرس نشر ألتغريده لاحد متابعيه وهو يقول فيها،” بأنه على الدولة المصرية أن تكوم الفنان الكبير عاد أمام بأن تقوم بتسمية شارع باسمه أو مدينة جديدة يطلق عليها اسم عادل إمام، أو كوبري، أو على احد الإنجازات العظيمة التي تشييد في مصر لأنه يعتبر شخصية استثنائية لن تتكرر بعد حتى الآن”، ويصادف اليوم احتفال بعض القنوات الفضائية بعيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام.