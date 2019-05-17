تأجيل موعد حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد للصيف القادم

اعلن الفنان احمد فهمي، بأنه يقوم بتصوير أحداث المسلسل المتبقية بشكل يومي ولمدة عدد كبير من الساعات الطويلة التي يمكن أن تصل إلى 24 ساعة يوميا، حتى يتمكن من الانتهاء من تصوير جميع أحداث المسلسل الجديد الواد سيد الشحات، الذي يتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية والذي ينافس به خلال شهر رمضان الكريم.

كما أشار احمد فهمي بأنه قد اتفق مع الفنانة هنا الزاهد أن يتم تأجيل حفل زفافهم بسبب بعض الظروف العائلية التي حدثت مؤخرا، فكان من المقرر أن يقام حفل الزفاف في شهر أغسطس القادم، ولكن بسبب عدة ظروف أضطر لتأجيل حفل الزفاف حتى الصيف القادم ولم يتم تحديد موعد نهائي.

والجدير بالذكر بأن الفنانة هنا الزاهد تشارك خطيبها الفنان احمد فهمي بطولة مسلسل الواد سيد الشحات، فأنها تظهر في المسلسل بدور زوجته وتعاني من بعض المشاكل التي تواجههم.