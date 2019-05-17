محمد ممدوح لجمهوره: بدأت أعالج مشكلتي وياريت تصبروا عليا

قرر النجم محمد ممدوح إنشاء صفح رسمية له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد أن نسبت معظم الصفحات كلاما على لسانه خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الفنان المعروف بـ “تايسون” والذي تألق في مسلسلي “ولد الغلابة” و “قابيل” منذ ساعات قليلة على صفحته قائلاً: “في اليومين اللي فاتوا فيه أكثر من صفحة انتحلوا شخصيتي وبدءوا يتكلموا عن لساني في أكثر من موضوع وتحديدا موضوع نبرة صوتي، علشان كده أنا قررت أعمل الصفحة دي وتكون صفحتى الرسمية الوحيدة على فيس بوك.

كما تابع ممدوح: “يا جماعة أنا عمري ما كنت عنيد، وتحديدا فيما يتعلق بشغلي وبيكم، أنا عارف إني عندي مشكلة، ولكن معظم المشكلات الصحية اللي بناخد وقت طويل في علاجها، وتحديد إذا كنت بتعالج المشكلة وأنت بالفعل بتشتغل، أنا حابب أفرحكم وأعرفكم إني بالفعل بدأت أتعالج من الموضوع، بس محتاج وقت طويل، فياريت تصبروا عليا لأن فعلاً الموضوع مش سهل.. ومش هيتحل في يوم وليلية وحتى حتى سنة، ومرة ثانية.. أنا أسف ورمضان كريم. محمد ممدوح”.

وقد تعرض الفنان محمد ممدوح للكثير من الانتقادات من قبل البعض يتعلق بقصر نفسه، أو معظم مخارج الحروف، وخرج ممدوح في برنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة ” العربية”، متأسفا للجمهور، الأمر الذي أكسب الفنان الموهوب تعاطفا كبيرا جدا من الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.