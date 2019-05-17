محمد إمام يهنئ والد بعيد ميلاده: تتغير الأذواق ويبقى الزعيم زعيم

حرص النجم محمد إمام، على تهنئة والده الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الذي يوافق غد الجمعة الموافق 17 مايو.

وقال محمد إمام، “تروح أجيال وتيجي أجيال، تظهر نجوم وتختفي نجوم، تتغير الأذواق وتبتدل الأحوال و يفضل الزعيم زعيم”.

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وغاب الفنان الكبير عادل إمام عن الموسم الرمضاني الحالي، حيث توقف تصوير مسلسله الجديد الذي كان مقرر عرضه في موسم رمضان الجاري، وخلال 7 سنوات ماضية قدم الزعيم مسلسلات متتالية وهي “فرقة ناجي عطا الله، مسلسل “العراف”، ومسلسل “صاحب السعادة، ومسلسل “أستاذ ورئيس قسم”، ومسلسل ” مأمون وشركاه”، ومسلسل “عفاريت عدلي علام”، ومسلسل “عوالم خفية”.