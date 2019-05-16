سمية الخشاب تشعل النيران علي احمد سعد

صرحت النجمة سمية الخشاب في ليلة بكت فيها بدل الدموع دم، وذلك بعد أن كشفت عن قيام أحمد سعد بضربها في ظهرها وقت أن كانت على ذمته، وهي الضربة التي أدت إلى تهتك الطحال، وجعلها تستأصله بعد يومين من النزيف الداخلي ، مشيرة إلى أنه لولا وجود والدتها بجانبها لكانت فارقت الحياة.

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وذكرت أن أحمد سعد “معندوش رحمة”، وخاصة أنها اشتكت من الألم لمدة 7 شهور، وذكرت أنه بالرغم أنه تسبب لها في استئصال الطحال إلا أنه لم يكن يريدها حتي تتألم من وجع الجراحة، و قالت: “كدبت على الدكاترة وقلت لهم وقعت من على السلم” .

وتابعت سمية الخشاب أنها لا تريد له الفضيحة خاصة في وقتها، وأوضحت سمية الخشاب أنه رغم كل ما حدث كان أحمد سعد مستفزا، ولم يكن يقدر تضحياتها من اجله وكان يحاول التقليل من حجم ما مرت به ويقول لها “الطحال ده اصلا ملوش وظيفة وهو انتي هتفضلي تقوليلي بطني بطني كل شوية”.