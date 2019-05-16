مدحت العدل يعلن عن رفضه لما يحدث ما بين سمية الخشاب واحمد سعد

اعلن الكاتب مدحت العدل عن رفضه مما صدر من جانب الفنانة سمية الخشاب، وطليقها الفنان احمد سعد، بسبب خلافهما وطلاقهما وظهورهما في كل وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، وإلقاء الاتهامات التي وجهها كل منهما للأخر خلال حلقات برنامج شيخ الحارة الذي يذاع عبر قناة القاهرة والناس الفضائية.

كما صرح مدحت العدل من خلال صفحته الرسمية عبر موقع تويتر «والله عيب أن يتم تبادل الاتهامات بتلك الطريقة المؤسفة بين اثنين من الفنانين، هذه أسرار بيوت، هي عائدة من عُمْرَة وهو يقرأ القرآن، هل الدين مجرد طقوس، أم جوهره التقوى والتواضع والأخلاق».

والجدير بالذكر بأن الفنان أحمد سعد، قد ظهر مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامجها «شيخ الحارة» المذاع عبر قناة القاهرة والناس، حيث قد تحدث عن خلافه مع الفنانة سمية الخشاب التي كانت زوجته، والذي وجه لها الكثير من الاتهامات، لتظهر مساء أمس الأربعاء في نفس البرنامج الفنانة سمية الخشاب للرد عليه.