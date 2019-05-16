كواليس حلقة اليوم من شيخ الحارة مع الفنانة سمية الخشاب

تشهد حلقة اليوم من حلقة شيخ الحارة الكثير من التصريحات الهامة التي تقوم الفنانة سمية الخشاب التحدث عنها وكشف المستور، حول حقيقة ما تعانيه الفنانة من أضرار نفسية بسبب اتهام احمد سعد لها بالكثير من الاتهامات الكاذبة، خلال فترة زواجهما، حيث أنه في حلقة اليوم ستوضح سمية الخشاب إنها لم تبخل على الفنان احمد سعد في يوم بأي شيء أو أموال.

فإنها كانت تعتبر أن ما تملكه هو ملك لطليقها احمد سعد، ووصل الأمر إلى أنها قد قامت بدفع مصاريف المدارس الخاصة بأولاده اللي كانت متأخرة وكان لا يستطيع أن يدفعها وكنت تعتبرهم مثل أولادها.

كما قد لم تستطع الفنانة استكمال اللقاء وانهارت خلال الفقرة صورة وتعليق عندما رأت صورة الفنان احمد سعد، ولم تكمل الحلقة واضطرت الإعلامية بسمة وهبة من إنهاء الحلقة بسبب نوبة البكاء التي حدثت للفنانة سمية الخشاب.