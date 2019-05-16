الفنان عمر الشناوي يرزق بمولوده الأول ويطلق عليه “حسن”

رزق الفنان الشاب، عمرو الشناوي حفيد الفنان الكبير كمال الشناوي بمولوده الأول، والذي أطلق عليه حسن، ونشر عمر صورة لمولوده من خلال حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، وكتب عليها: “الحمد لله حسن عمر الشناوي”، وانهالت عليه التعليقات المباركة من جانب متابعيه.

ويشارك حاليا عمر الشناوي في مسلسل “كلبش3” وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، إسلام جمال، أميرة العايدي، أحمد إمام، وغيرهم من النجوم.