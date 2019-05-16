حقيقة إدعاء الفنان أحمد سعد طليقته “سمية الخشاب “بسرقة لحن أغنية “قلبي ياناس...

أكدت الفنانة سمية الخشاب أن أغنية “قلبي يا ناس” هي فكرتها ومن لحنها، كما وضحت أن طليقها الفنان “أحمد سعد” قد قام بمساعدتها في اللحن فقط، كما نفت ما صرح به أحمد سعد بأنها قد قامت بسرقتها منه.

ووضحت الفنانة سمية الخشاب في حوارها أمس مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “شيخ الحارة” خلال قناة “القاهرة والناس”، بأنها كانت تجلس مع “سعد” في السيارة، عندما جاءت لها فكرة الأغنية وقالت له أنها تريد أن تقوم بغناء أغنية تتحدث عن وجع القلوب وهمومه ، كما قامت بغناء أول مقطع منها بلحن ورد على خاطرها، مشيرة إلى أنه قال لها أن أفضل من يكتب كلمات الأغنية هو الشاعر “هشام صادق” ، وقالت أثناء الحوار “كلموه أسألوه ” .

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وضحت في حوارها أن أحمد سعد طلب منها أن تتصل بالشاعر وتشرح له فكرة الأغنية، مشيرة إلى أنها اتصلت به وقتها بالفعل، مشيرك إلى أن دور “أحمد سعد” في الأغنية لم يتعدى مساعدتها في بعض “تيمات” الأغنية ما بين الكوبليهات، كما قالت أنها ليست المرة الأولى التي تُلحّن فيها فقد لحنت أغنية خليجية في ألبوم لها قبل 7 سنوات منذ أن بدأت، وقد سجلتها باسم “سوكا” كلقب مختلف عن اسمها الحقيقي، وأشارت سمية الخشاب بأن أغنيتها “بتستقوى” قصدت بيها طليقها أحمد سعد .