الفنانة سوزان نجم الدين تعتبر السوشيال ميديا وراء نشر فضائح الفنانين وتحب الأدوار المرحة

صرحت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، بأن الأعلام والفنانين يعانوا خلال تلك الفترة بما يمسى بالفوضى الإعلامية التي تأتي نتيجة السوشيال ميديا وما تسببه من لغط كبير بين الجماهير، وأصبحت تتناول أخبار الفنانين وتدخل في حياتهم الشخصية وأصبحت في متناول الجميع.

حيث قد أشارت خلال لقاءها في برنامج الراديو 9090، بأن الفوضى الإعلامية وفرت فرصة للعالم بمراقبة الفنانين، لان مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تقوم بفضح الكل، ويجب وجود قوانين صارمة تواجه تلك الفوضى وفرض مراقبة شديدة على الأخبار المتداولة.

كما أكدت أنها تعشق الصورة الحلوة، والفرفشة كما أنها تميل للأدوار الكوميدية،كما أضافت بأنها كانت تقوم بعمل حالة حلوة في لوكيشن تصوير مسلسل ابن أصول والكل كان يتردد على غرفتها للتحدث معها.