مشروع سينما مصر يعيد الريادة المصرية للسينما مرة أخرى

صرح المنتج والمخرج السينمائي هادي الباجوري المستشار والقائم الأساسي على تنفيذ مشروع “سينما مصر” أن هناك مشروع مشترك بينه وبين شركات الإنتاج والتوزيع لتقديم العديد من المشاريع التي ستعيد الريادة المصرية من خلال تقديم محتوى هادف، وأن المشروع سيوفر مساحات عرض ضخمة في جميع أنحاء الجمهورية، كما سيقوم مشروع سينما مصر بطرح العديد من الأفلام والأعمال الفنية لمدة تصل نحو 3 سنوات متواصلة.

كما اعلن الباجوري أن المشروع ما هو إلا خطوة نحو تحسين وضع السينما المصرية بعد التدهور والانحدار الشديد الذي ألت له السينما في الآونة الأخيرة، الذي حدث مؤخرًا نتيجة للوضع الاقتصادي الراهن، وأكد أنه سيجذب المشاهدين وفئة كبيرة من المجتمع للعودة لدور السينما، وسيفتح المجال للعديد من الوجوه الشابة الجديدة.