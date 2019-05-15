سبب إصابة زكي فطين عبد الوهاب بالسرطان

واجه الفنان زكي فطين عبد الوهاب الشكر إلى الفنان القدير أشرف زكي وهو المسئول على النقابة المهنية للتمثيل، وهذا بسبب الوقوف بجانبه في المحنه التي مر بها.

كما وجه شكر أيضًا إلى الفنانة نادية لطفي لأنها عملت على مساعدته في العلاج داخل المستشفى، وأكد أن السبب الرئيسي لهذا المرض هو إرادة الله عز وجل ولا توجد أي أسباب أخرى.

كما أضاف الفنان زكي فطين عبد الوهاب في إحدى الجرائد قائلًا: (أنا مش عاوز حد يسأل عليا اللي بيحبني يدعيلي بس) وكان رد الجمهور محزن جدًا، ولكنهم في نفس الوقت يدعون له من قلوبهم بالشفاء العاجل، حيث رد قائلًا: (هذا ما كنت أتمناه منكم جميعًا).