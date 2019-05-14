أمل رزق تهنئ ابنتها بمناسبة عيد ميلادها

وجهت الفنانة أمل رزق تهنئة إلى ابنتها لمى كتكت بمناسبة عيد ميلادها، داعية الله بأن يمن عليها بالسعادة والتوفيق في حياتها المستقبلية سواء كانت الشخصية والفنية.

حيث كتبت أمل تعليقاً على صورة لابنتها لمى، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، قائلة: “قلبي عقبال مليون سنة ربنا يحميكى وأشوفك أسعد خلقه يا روحي، ودايماً ناجحة ومنصورة ومشرفة اسم إسماعيل كتكت، وتثبتى إن اللي خلف مامتش”.

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من الجدير بالذكر أن أخر أعمال شاركت فيها الفنانة أمل رزق هو مسلسل “للحب فرصة أخيرة” من تأليف شهيرة سلام وإخراج منال الصيفي، وشاركها في البطولة داليا البحيري، فراس سعيد، أميرة العايدي، هبه الأباصيري وغيرهم.