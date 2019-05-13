مسلسلات رمضان 2019 – ننشر قائمة الأعمال الدرامية رمضان 1440 والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2019، مع بداية شهر رمضان الكريم انطلق الماراثون الرمضاني للدراما العربية ليتنافس النجوم على تقديم كل ما هو جديد من خلال مسلسلات رمضان 2019 وعبر موقعنا “عرب فور نيوز” نرصد لكم متابعينا الكرام قائمة مسلسلات رمضان 1440 والتي ينتظرها العديد من محبي الأعمال الدرامية وخاصة التي يتم عرضها في شهر رمضان الكريم، حيث تضمن الأعمال الرمضانية نخبة كبيرة من النجوم، كما يحرص نجوم الدراما على تقديم أفضل ما لديهم لينالوا إعجاب المشاهدين وضمان نجاح أعمالهم، وعبر الأسطر التالية سنقوم باستعراض قائمة مسلسلات رمضان وتوضيح مواعيد عرض كل مسلسل فضلاً عن دليل القنوات العارضة ل مسلسلات رمضان 2019.

مسلسلات رمضان 2019

قائمة مسلسلات رمضان 2019 تضم ما يقارب 25 عملاَ درامياً،جدول مسلسلات رمضان 2019 سيكون أحداثه ما بين الدراما والأكشن والكوميديا، ويتصدر منافسة الأعمال الدرامية لهذا الموسم 1440-2019 كل من الفنان “محمد رمضان”، “أمير كرارة”، “ياسر جلال”، ويعود هذا الموسم بكل قوة الفنان “أحمد السقا”، ليندرج أسمه في قائمة الفنانين المشاركين في مسلسلات رمضان 2019.

مسلسلات رمضان على شاشة ON E

كلبش 3



للعام الثالث على التوالي يحافظ النجم المصري أمير كرارة على تواجده ضمن الماراثون الرمضاني، حيث نشاهده ضمن مسلسلات رمضان 2019 ضمن أحداث مسلسل كلبش 3، يشارك في بطولة المسلسل كلبش الجزء 3 كل من، هالة فاخر، يسرا اللوزي، هشام سليم، أحمد عبدالعزيز.

وتدور أحداث مسلسل كلبش 3، مع بداية ترك سليم الأنصاري وظيفته في وزارة الداخلية، ويؤسس شركة خاصة “حراسة وأمن”، إلا أن الخلافات تطال شريكه وعلاقته معه.

برومو مسلسل كلبش 3

أبو جبل

نشاهد ثمرة التعاون الجديد المشترك بين كل من النجم مصطفى شعبان والسيناريست محمد سيد بشير عبر أحداث مسلسل أبو جبل، يشارك في بطولة كل من: نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، محمد على رزق، محمد دياب، غفران محمد، مصطفى درويش، وينتج مسلسل أبو جبل سينرجي تامر مرسي، ويخرجه أحمد صالح.

قمر هادي

برومو مسلسل قمر هاديء

حكايتي

تلعب الفنانة ياسمين صبري دور فتاة تتعرض لصدمة عصبية منذ الطفولة ويرجع السبب إلى وفاة والدها أمامها، حيث تدخل البنت في خلافات عائلة مع أمها وتقرر السفر إلى الصعيد، وهنا تنطلق حكايتها في إطار رومانسي.

برومو مسلسل حكايتي رمضان 2019

طلقة حظ

برومو مسلسل طلقة حظ

علامة استفهام

برومو مسلسل علامة استفهام

مسلسلات رمضان 2019 على شاشة DMC

زلزال

ويدخل النجم محمد رمضان منافسة الأعمال الرمضانية 2019 ب مسلسل زلزال والذي يدور أحداثه ححمول أحداث زلزال التسعينات، ويشارك البطولة النجم ماجد المصري، ومجموعة من النجوم حلا شيحا، أحمد صيام، نسرين أمين، سامي عبد الحليم، ومن اخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجي “تامر مرسي”.

برومو مسلسل زلزل …. محمد رمضان

الواد سيد الشحات

تدور أحداث مسلسل سيد الشحات في إطار كوميدي بين زوج وزوج يقعان في مشاكل كبيرة، المسلسل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شرك سينرجي.

بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد.

برومو الولد سيد الشحات

ابن الأصول

تدور أحداث مسلسل ابن الأصول حول حياة تاجر ألماظ يقوم بعدد من العلاقات النسائية ويتزوج عدد من المرات.

بطولة حمادة هلال، إخراج محمد بكير، تأليف أحمد محمود أبوزيد، من إنتاج شركة سينرجي.

برومو مسلسل ابن الأصول

حكايتي

طلقة حظ

علامة استفهام

مسلسلات رمضان 2019 على شاشة CBC

بدل الحدوتة 3

برومو مسلسل حدوته مرة 3

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لمس أكتاف

بركة

تدور أحداث مسلسل بركة حول شخص يدعى “بركة” يأتي من صعيد مصر إلى القاهرة ومعه والدته، وبالفعل يبدأ في عمل وجمع الأموال إلا أنه بسبب أصحاب النفوذ يتورط في مشاكل كبيرة، ولا يجد من يقف بجانبه إلا بنت الجيران التي تحبه، ووالدته.

علامة استفهام

طلقة حظ

حكايتي

مسلسلات رمضان على قناة الحياة

الرنسيسة بيسة

لآخر نفس

هوجان

طلقة حظ

علامة استفهام

مسلسلات رمضان على قنوات MBC

ولد الغلابة

تدور أحداث مسلسل رجل صعيدي حول رجل صعيدي، يعاني بكل شدة من الفقر حيث يضطر للعمل في مهنتين، المهنة الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والوظيفة الثانية سائق تاكسي حيث يعمل ليلا على إحدى سيارات الأجرة “تاكسي”، وعلى الرغم من شغله وظيفتين إلا أنه سيضطر إلى تجارة المخدرات.

برومو مسلسل ولد الغلابة

فكرة بمليون جنيه

شقة فيصل

قابيل

زي الشمس

مسلسلات رمضان على شاشة قناة القاهرة والناس

الزوجة 18

حدوتة مرة

يضم مسلسل حدوتة نخبة من النجوم، غادة عبد الرازق ، منال سلامة، عبير منير، أحمد صفوت، عبد الرحمن أبوزهرة، من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.

وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعيش مأساة عائلية.

مسلسلات رمضان على شاشة النهار

مسلسل ميرو

الزوجة 18

لم يعد سوى أيام قليلة ونستقبل ضيف عزيز كريم على الأمة الإسلامية وهو شهر المغفرة شهر الغفران والرحمة، والجدير بالذكر أن شهر رمضان هو من أكثر الشهور التي يتهافت عليها النجوم من خلال الاشتراك في الماراثون الرمضاني “الأعمال الدرامية” وقد قمنا باستعراض شامل لجميع مسلسلات رمضان 2019 والقنوات العارضة لكل مسلسل، مع وعد منا بتقديم جميع مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019 وفقاً لخريطة رمضان للأعمال الدرامية.

أسرة موقع عرب فور نيوز تتقدم بأرق التهاني لجميع الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان الكريم أعادة الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، وعبر مقالنا قمنا بتوضيح كافة الأعمال الدرامية الخاصة بشهر رمضان الكريم، حيث استعراضنا معنا مسلسلات رمضان 2019 والقنوات العارضة لها.