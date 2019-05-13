طلب الفنانة بدرية من الجمهور

تطلب الفنانة بدرية الدعاء لوالديها المتوفى رحمة الله علية، وقد قامت بنشر صورة له عبر الأنترنت حيث علقت عليها قائلة حبيبي يا بابا ربنا يرحمك ويغفراك وحشتني قوي وتطلب له الدعاء، وبدأ الكثير من الناس يعلقون على صورته داعيا له بالرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته.

كما شاركت الفنانة بدرية في العديد من المسلسلات منها مسلسل خليجي اسمه (أنا عندي أرض) وقد قام بتأليفه المؤلف أجمد الرومي، كما يساعد في بطولته الكثير من الفنانين، حيث تدور أحداث المسلسل في أطار قصه أمرأه تبحث عن حقوقها في المجتمع، وهو من المسلسلات التي حظيت بمكانة عريقة جدًا في المجتمعات العربية وحصل على العديد من التعليقات وإعجاب العديد من الشعب.