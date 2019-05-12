اضبط تردد قناة اليرموك وTRT 1 وتابع الحلقة 147 ارطغرل الجزء الخامس مترجمة للعربية بجودة عالية HD

الملحمة التاريخية التركية سوف تستكمل أحداثها اليوم على قناة اليرموك الفضائية، مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 141 المنتظرة من قبل ملايين المتابعين لهذا المسلسل سوف يتم عرضها اليوم من خلال البث المباشر على قناة اليرموك الفضائية، اليوم يمكنكم التعرف على مختلف الأحداث الجديدة التي سوف يمر بها مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 147، تابعونا وسوف نعرض لكم مواعيد عرض الحلقة الجديدة المنتظرة وبجانب عرض تردد قناة اليرموك 2019 بتقنية mpeg4.

وتيسراً لجميع متابعينا الكرام فقد خصصنا جدولاً مفصلاُ متضمن تردد قناة اليرموك وخطوات استقبال إشارة القناة بكل سهولة ويسر حتى يتمكن متابعينا الكرام من مشاهدة أحداث الدراما والأكشن من خلال متابعة الحلقة الرابعة من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الخامس.

تردد قناة اليرموك العارضة لأحداث الحلقة 147 ارطغرل الجزء الخامس

تبث وتعرض قناة اليرموك حلقات الموسم الجديد لمسلسل قيامة ارطغرل عقب كل يوم خميس من كل أسبوع، وذلك عقب قيام القناة التركية TRT 1 بعرض الحلقة أسبوعيا كي يوم أربعاء.

وقد أعلنت إدارة القناة عن أنه تم تحويل بث تردد قناة اليرموك إلى تقنية mpeg4 لذلك يستوجب على جميع متابعي القناة أن يتوفر لديهم جهاز استقبال يعمل بتقنية HD حتى يتم استقبال إشارة تردد قناة اليرموك الجديد بنجاح، عملا بأن هذا الإجراء تم بداية من مطلع شهر مارس الماضي أي الجمعة 1 مارس 2019م.

تردد قناة اليرموك 2019

القمر الصناعي التردد معدل الترميز استقطاب النايل سات 11678 27500 عمودي

ويمكنكم أعزاءنا المتابعين استقبال تردد قناة اليرموك من خلال الجدول السابق.

الحلقة 147 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

الحلقة 147 قيامة ارطغرل الجزء الخامس، هي أكثر الموضوعات بحثاً على ساحات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على شبكة الإنترنت، مسلسل ارطغرل هو مسلسل تاريخي يضم نخبة كبيرة من الممثلين والممثلات الأتراك الذين يجسدون مرحلة هامة من مراحل تاريخ الدولة العثمانية، وبعد طول انتظار لمتابعة أحداث مسلسل ارطغرل في أولى حلقات الموسم الخامس ارطغرل يودع مشاهديه بقتله في معركة الجبل الأقرع.

موقع النور الإلكتروني وقناة TRT التركية بدءا بالفعل في عرض الحلقة الأولى من الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل المترجمة للغة العربية، حيث يتم عرض حلقاته كل يوم أربعاء، وعبر موقعنا “عرب فور نيوز” وعبر مقالنا سنقوم الآن بتوضيح تردد القنوات الناقلة لحلقات الجزء الخامس لمسلسل قيامة ارطغرل، وتوقيت عرض الحلقات، ورابط مشاهدة الحلقة 147 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس.

رابط مشاهدة الحلقة 147 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

قيامة ارطغرل

مسلسل قيامة ارطغرل، هو مسلسل تاريخي يجسد فترة هامة جداً من تاريخ الدولة العثمانية،وهي فترة القرن الثالث عشر الميلادي، كما يعرض المسلسل دوافع ومقدمات تأسيس الدولة العثمانية.

قيامة ارطغرل هو الغازي ارطغرل بن سليمان شاه، وهو ما تتناوله أحداث المسلسل، ارطغرل هو قائد قبيلة كابي وهو من اتراك الأوغوز المسلمين، وهو والد عثمان مؤسس الدولة العثمانية “عثمان الأول”.

وسط حالة من الترقب بين أوساط محبي وعاشقي الدراما التركية وخاصة مسلسل قيامة ارطغرل، يبحث العديد عبر محركات البحث عن لمتابعة مشاهدة الحلقة 147 قيامة ارطغرل، كما يتساءلون عن تردد القنوات الناقلة لها، وهو ما يمكن التعرف عليه خلال الأسطر التالية.

قنوات عرض حلقات الجزء لخامس من مسلسل قيامة ارطغرل

حظي عدد من القنوات الفضائية على حق بث وعرض حلقات المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل، وتلك القنوات هي:

قناة TRT 1، قناة اليرموك، قناة فور شباب، قناة الوطن، قناة دعوة الفضائية، قناة الوطن، قناة الشرق.

تردد قنوات عرض الجزء الخامس قيامة ارطغرل

القناة القمر التردد الترميز استقطاب الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي دعوة الفضائية النايل سات 10727 27500 عمودي قطر النايل سات 10971 27500 عمودي فور شباب النايل سات 11316 27500 عمودي الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي

قيامة ارطغرل – الأجزاء السابقة

10 ديسمبر 2014: بدأ عرض أولى حلقات الموسم الأول من مسلسل قيامة ارطغرل، عبر القناة الأولى التركية TRT 1.

30 سبتمبر 2015م، بدأت أولى حلقات الموسم الثاني من ارطغرل، وانتهى الموسم الثاني في 8 يونيو 2015م.

26 أكتوبر 2016: بدأ عرض أول حلقات الموسم الثالث، وانتهى في يونيو 2017م.

25 أكتوبر 2017: بداية عرض الحلقة الأولى من الجزء الرابع لمسلسل قيامة ارطغرل، واستمر العرض حتى يوم 6 يونيو 2018م.

25 أكتوبر 2018: بداية عرض أولى حلقات الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل وهي الحلقة 122.

تردد قناة TRT 1 تردد قناة دعوة الفضائية Advertisements مشاهدة الحلقة 147 مسلسل قيامة ارطغرل رابط موقع النور تي في

يشهد الموسم الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل ظهور عدد كبير من الشخصيات المعادية للغازي التركي ارطغرل، كما ستظهر قوة وشجاعة عثمان بن ارطغرل في مواقف بطولية.

كل هذه الأحداث وغيرها من ستشاهدونها يوم الأربعاء من كل أسبوع من خلال أحداث حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس.

هنا مشاهدة حلقات مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

مسلسل قيامة ارطغرل على قناة TRT التركية – موقع النور

ونظراً لما حققه مسلسل قيامة ارطغرل من نسبة عالية للمشاهدات خلال الأجزاء الأربعة السابقة، بجانب تصدره أولى نتائج البحث سواء على محركات البحث أو مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أعلنت قناة TRT التركية عن أبرام عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث أنه بمقتضى تلك العقد سيتم إذاعة حلقة مسلسل قيامة أرطغرل على القناة trt، وفي اليوم التالي سيتم إعادة عرض الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية على موقع النور ALNOOR.

أرطغرل الجزء الخامس

قيامة ارطغرل الجزء الخامس يتناول السيرة الذاتية لمؤسس الدولة العثمانية “عثمان الأول” وهو عثمان بن سليمان شاه التركماني، وهو ينتسب إلى التركمان النزالة “الرحالة من طائفة المغول والتتار”.

في عام 656 هجرياً الموافق 1258 ميلادياً ولد عثمان الأول في بلدة “سوغوت” وهو بلدة تابعة لبلاد الأناضول، وهو ابن الغازي أرطغرل، وقد صودف أن يكون ميلاد عثمان الأول هو نفس اليوم الذي سقطت فيه مدينة بغداد بأيدي التتار.

كان عثمان ملازماً لأبيه ارطغرل في كل حروبه وغزواته ضد الصليبيين، وكان ملازماً أيضاً للشيخ “إده بالي القرماني” وهو أحد علماء الدين الصالحين، الذي تعلم عثمان على يديه، وتزوج من ابنته “مال خاتون”.

كبر عثمان وصار شاباً، وعقب وفاته والده “ارطغرل” تولى شؤون إمارة كابي، كما تولى زعامة العشيرة التركمانية، وأخلص عثمان للسلطنة السلجوقية، على الرغم مما عانته من اضطراب، بجانب الأخطار الكبيرة التي هددتها آنذاك.

نفى أحد الصحفيين تغيير بطل مسلسل قيامة ارطغرل “انجين التان” مؤكداً على أن “انجين” هو البطل المكمل للجزء الخامس، ولن يتم تغيره كما شاع البعض، وشدد على أن هذا الممثل حصل على شهرة واسعة على أثر مشاركته المتميزة في أحداث مسلسل ارطغرل على مدار الأجزاء الأربعة السابقة، بل أصبح من ضمن الممثلين الأتراك المتربعين على القمة في تركيا.

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، يتناول نشأة عثمان ابن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية، وتتناول أحداث الموسم الخامس من المسلسل التاريخي المراحل العمرية التي مر بها عثمان وكيف أصبح الابن مثل أبية القائد والغازي ارطغرل.

عثمان الأول مؤسس السلالة العثمانية وهي السلالة التي حكمت “البلقان”، والمشرق العربي، وبلاد شمال أفريقيا على مدار 6 قرون “600 عام”، حتى إعلان قيان الجمهورية التركية وكان ذلك في عام 1922م.

وفقاً للإعلانات الترويجية للمسلسل، فالتوقعات الخاصة بالجزء الخامس من ارطغرل مليئة بالتشويق والإثارة، كما تضمنت الإعلانات عدد كبير من الشخصيات الجديدة والتي منها:

زوجة ارطغرل الجديدة والتي ستزوجها بعد وفاة زوجته السلطانة حليمة.

القائد إيفدوكيا.

أوموت بي.

الباستي

ابيلغيبي

سيرما

كيكاوس

الينجاك

دقائق بسيطة ويتم مشاهدة ارطغرل147 الجزء الخامس مترجمة للعربية عبر قناة اليرموك الفضائية، ولاستقبال تردد قناة اليرموك يرجى الاستعانة بالجدول الذي قمنا بإرفاقه أعلى المقال والمتضمن تردد قناة اليرموك 2019 hd.