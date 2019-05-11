بعد تصريحات أحمد سعد عنها.. ريم البارودي: أنا عاملة حساب بس لمرضك

تصريحات مثيرة للجدل الكبير أطلقها النجم أحمد سعد، في أحد البرامج التلفزيونية، التي تذاع خلال شهر رمضان الحالي، عن علاقته بالفنانتين ريم البارودي، وسمية الخشاب، حيث كانت هناك علاقة عاطفية بين ريم البارودي وأحمد سعد قبل أن ينفصلا، ثم يتزوج من الفنانة سمية الخشاب، وتنتهي العلاقة بالانفصال.

وقد صرح أحمد سعد، خلال البرنامج أنه تزوج من ريم البارودي لمدة 6 أيام فقط، بالرغم من قصة الحب الطويلة التي جمعت بينهما.

وبالرغم من الأزمات والمشاكل التي أثيرت بشأن علاقة أحمد سعد بريم وعلاقته بسمية الخشاب، إلا أن ريم التزمت الصمت في تلك الفترة، ولكن عقب التصريحات التي أدلي بها أحمد سعد في البرنامج أمس الخميس، خرجت ريم عن صمتها.

وصرحت ريم البارودي من خلال حسابها “سمعت أني أتجوزت 6 أيام، لا أنا أصلاً أتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنوات طويلة، مش مهم بس المهم بقي أن كفاية هبل وقلة أدب واللي مش هسمح بيه أبدا أن يا حرام أننا أتعملنا عمل من أحدى زوجاته علشان نطلق بعد مرور 6 أيام اللي كانوا على علاقة وقتها.. أقسم بالله وحياة الشهر الكريم.. أنا عاملة حساب مرضك بس مش أكتر..ز ولو على الأعمال… أنا بقي بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حد منهم يقولي أيه إلا حصل في الكواليس… ملحوظة بس بعد 14 عام محاولات إصلاح بني أدم أتجوزت 21 يوم.. والعمل عمل الله.. ريم البارودي”.