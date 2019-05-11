تعرف على موعد إعادة برنامج المقالب “هاني في الألغام” على شاشة الحياة

كشفت قناة الحياة، عن موعد إعادة برنامج المقالب “هاني في الألغام” الذي يقدمه الفنان هاني رمزي من خلال شاشتها في رمضان الحالي، في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

حيث يعرض برنامج “هاني في الألغام” على قناة الحياة في تمام الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد الإفطار، ويستضيف الفنان هاني رمزي في البرنامج عدد من المشاهير، ثم يبدأ مقالبه، ويفاجأ الضيوف بلحظات الرعب التي يعيشونها، في جو مليء بالإثارة والتشويق.

وتعتمد فكرة البرنامج على استدراج الضيوف عن طريق الإعلامية الكبيرة بوسي شلبي لإحدى المناطق الصحراوية الموجودة في الصحراء العربية، وبالتحديد “سيوة”، ليفاجأ الضيف فيها أنه وقع في حقل ألغام، ومن هنا تبدأ أحداث المقلب.

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وظهر خلال حلقات البرنامج حتى الوقت الحالي بعض نجوم الفن والرياضة، وأبرزهم عصام الحضري حارس منتخب مصر وفريق النجوم، والفنان محمد رجب، والفنانة صابرين، والفنانة دوللي شاهين.