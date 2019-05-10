محمد إمام بمستشفي بالدقي بسبب “هوجان”

النجم محمد إمام يستكمل مشاهده في مسلسل “هوجان”، الذي يعرض يومياً في شهر رمضان على قنوات الحياة حصري، بديكور مستشفى بالدقي اليوم الجمعة، وتأتي المشاهد تربط بينه وبين كريم محمود عبد العزيز وأوس أوس ورياض الخولي وآخرون من النجوم.

مسلسل “هوجان” من نوعية المسلسلات التي تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، و التي تتسم بالطابع الكوميدي مع بالأكشن، شخصية “هوجان” في العمل تمثل في شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذي يعيش في حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أن يجر سيارة بمفرده، وبإمكانه أنه يأكل الزجاج،بالاضافة للعديد من المواقف التي تؤكد أن لديه تلك المواهب الخارقة.

ويشارك محمد إمام في بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، ورياض الخولي، وصلاح عبد الله، و”أوس أوس”، وعايده رياض، وعارفة عبد الرسول، وميرنا نور الدين، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، “هوجان” من تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج شركة “سينرجي” ، وإخراج شيرين عادل.