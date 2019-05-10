أغنية “كسبنا إيه” لمسلسل هوجان تقترب من 2 مليون مشاهدة

حققت أغنية “كسبنا إيه” للمطرب الشعبي رضا البحراوي من مسلسل هوجان للنجم محمد إمام الذي يشارك في السباق الرمضاني 2019 ما يقارب من 2 مليون مشاهدة في أقل من 4 أيام، والأغنية من كلمات محمد عنتر وألحان شوقي صقر وتوزيع مانو وشيكا.

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يشارك محمد إمام في بطولة مسلسل “هوجان” النجم صلاح عبدالله، رياض الخولي، كريم محمود عبدالعزيز، محمد أسامة الشهير بـ أوس أوس، عبير صبري، ميرنا نور الدين، عارفة عبدالرسول، هاجر احمد، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم من النجوم، المسلسل من من تأليف محمد العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.