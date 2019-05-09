تعرف على ضحية اليوم في برنامج المقالب “هاني في الأدغال”

في حلقة اليوم الخميس من برنامج “هاني في الألغام”، الذي يقدمه الفنان هاني رمزي، ستكون الضحية الفنانة صابرين، المذاع على قناة “الحياة في رمضان الحالي، ويعرض في الساعة السادسة وأربعون دقيقة.

وطرحت القناة برومو الحلقة، الذي ظهر فيها صراخ وانهيار الفنانة “صابرين” خلال ركوبها للسيارة التي تسير في الصحراء وسط الرمال، مطالبة قائدها بالتوقف وسط ضحك واستعداد “هاني رمزي” لاستكمال المقلب.

ومن جانب أخر يعرض للفنانة صابرين حاليا مسلسل “فكرة بمليون جنيه” على فضائيات mbc مصر، وهو من بطولة على ربيع، سهر الصايغ، صلاح عبد الله، كريم عفيفي.